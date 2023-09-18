18 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В зоне СВО погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады

В зоне СВО погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады армии полковник Андрей Кондрашкин (позывной "Дунай"). О его смерти сообщил заместитель главы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

"Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам... Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождет нас — нам еще нужно немного поработать",— написал Александр Ходаковский в Telegram-канале.

На сайте Минобороны говорится, что по итогам 2017 года Ульяновская десантно-штурмовая бригада была признана лучшей среди десантно-штурмовых соединений ВДВ России. По данным СМИ, бригада участвовала в боях за Гостомель.

В открытых источниках говорится, что Андрей Кондрашкин также командовал 56-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригадой. В интервью 2020 года он говорил, что участвовал в трех вооруженных конфликтах, передает "Коммерсант".

Теги: андрей кондрашкин, десантно-штурмовая бригада, вдв, сво


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