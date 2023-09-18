18 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Уралец заплатит подростку, в лицо которого он распылил перцовый баллончик

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию в пользу подростка, в лицо которому прохожий распылил баллончик.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось еще в конце августа 2021 года: мальчик с семьей и собакой прогуливался по берегу Белоярского водохранилища. Проходивший мимо мужчина, испугавшись пса, распылил в лицо ребенку аэрозоль из перцового баллончика. В результате парень испытал сильную физическую боль. Позже ему было назначено лечение.

Учитывая тяжесть страданий, прокурор обратился в суд. Он потребовал компенсации морального вреда для подростка.

Белоярский районный суд исковые требования удовлетворил. С агрессивного мужчины взыскано 80 тысяч рублей.

Теги: баллончик, компенсация, суд


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