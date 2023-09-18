Бастрыкин взял на контроль проверку по факту ДТП с элетросамокатом, в котором пострадала пенсионерка

Главе СК России Александру Бастрыкину представят доклад по обстоятельствам травмирования 85-летней женщины в результате наезда на нее подростка на электросамокате в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В результате происшествия пенсионеркам получила травму головы. Они госпитализирована.

Про данному факту проводится процессуальная проверка. Она находится на контроле в центральном аппарате ведомства.