18 Сентября 2023
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Фото: 89.mchs.gov.ru

В Ноябрьске во время пожара в аварийном деревянном доме погибла женщина и двое детей

Ночной пожар в аварийном деревянном жилом доме в Ноябрьске, по адресу ул. Школьная №3, унес жизни сразу трех человек: женщины и двух детей: шести и трех лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По информации спасателей, при прибытии первых пожарных подразделений, огонь охватил уже всю кровлю целиком. Огнеборцы бросили все силы на поиски возможных пострадавших и ликвидацию очага пожара. Локализация была объявлена спустя один час и 10 минут, на площади 672 "квадрата". Ликвидация пожара была объявлена в 3.27. Всего в тушении принимали участие 111 человек личного состава и 10 единиц спецтехники МЧС.

В ведомстве также уточняют, что дом был признан аварийным. Построили его еще 1989 году. Снести должны только 2028 году.

В доме зарегистрировано 48 человек, из них 12 детей.

пожар в аварийном доме(2023)|Фото: 89.mchs.gov.ru

В следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", "Халатность".

В настоящее время следствием проводятся незамедлительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз с целью установления точных причин смерти погибших и произошедшего пожара. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц.

Теги: пожар, ноябрьск, аварийный дом, деревянный дом, уголовное дело, причинение смерти по неосторожности, халатность


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