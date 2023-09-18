Экс-глава новосибирского филиала "Росгосстраха" наказан за мошенничество

Бывший директор новосибирского филиала страховой компании с государственным участием "Росгосстрах" Алексей Игошин наказан за совершение мошенничества на 13 млн руб.

Он получил три года колонии общего режима, сообщили ТАСС в управлении ФСБ по Новосибирской области.

Игошин похитил свыше 13 млн руб., принадлежавших возглавляемой им организации. В сентябре 2021 г. он заключил договор с новосибирским заводом на оказание услуг по страхованию взрывоопасных грузов, указав в контракте в качестве страхового агента аффилированное с ним юридическое лицо. Комиссионное вознаграждение, выделенное указанному юрлицу страховой компанией, Игошин присвоил.