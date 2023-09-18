18 Сентября 2023
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Фото:Накануне.RU

В Нефтеюганске неизвестный обстреливает прохожих из пневматики. Пострадал ребенок

В Нефтеюганске неизвестный стреляет по прохожим из пневматического оружия. Информация о произошедшем опубликована в паблике "Это Юганск, детка!" социальной сети "ВКонтакте".

Одна из пуль залетела через балконное окно, пробив стекло дома №2 15 микрорайона.

"Непонятно, откуда стреляли. На улице никого не было. Значит, из дома напротив", - предположила местная жительница, показав пульку от пневматики.

Стрельба из пневматики(2023)|Фото: vk.com/eto_yugansk_detka

Кроме того, от неизвестного стрелка пострадал ребенок. Женщина также сообщила, что инцидент произошел в 15 микрорайоне, но возле дома №5а.

"Возле 15 микрорайона, 5а кто-то стреляет с пневматики, пострадал наш сын. Аккуратнее там сегодня", — написала мать ребенка, опубликовав фотографию пострадавшего мальчика.

Люди в комментариях отмечают, что подобные инциденты происходят не в первый раз. Заявления в полицию от пострадавших написаны.

стрельба из пневматики(2023)|Фото: vk.com/eto_yugansk_detka

В пресс-службе окружной прокуратуры сообщили Накануне.RU о проведении проверки.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, по указанному факту правоохранительными органами проводится доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры.

Теги: пневматика, стрельба, пострадавший, прокуратура, проверка, ребенок


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