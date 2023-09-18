18 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Лауреатами национальной премии "Корпоративный музей" стали три предприятия ТМК

Три предприятия, входящие в состав Трубной металлургической компании (ТМК), стали лауреатами V Национальной премии "Корпоративный музей". Как сообщает пресс-служба ТМК, в число победителей вошли проекты Волжского трубного завода (ВТЗ), Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) и Северского трубного завода (СТЗ).

Итоги премии были подведены в рамках масштабного форума, завершившегося в Екатеринбурге и включенного в актуальный событийный календарь города, который в этом году отмечает свой 300-летний юбилей. Экспертная комиссия оценила 160 проектов из 45 городов в 18 номинациях, в их числе – "Новая экспозиция", "Выставка года", "Музейное исследование", "Лучший промышленный маршрут музея", "Лучшее музейное мероприятие" и "Персона года". Победители были названы в рамках торжественной церемонии, прошедшей на площадке культурно-выставочного комплекса "Синара Центр".

Выставочный просветительский проект ВТЗ "Perspicillum" занял первое место в номинации "Лучший музейный интернет-проект". Музей истории ПНТЗ стал лауреатом второй степени в номинациях "Развитие кадрового потенциала" и "Корпоративная социальная ответственность" с проектами "Помогаем растить будущих инженеров" и "Полвека на благо завода и города". Специальный приз в номинации "Открытие года" получил музейный комплекс СТЗ "Северская домна" с проектом второй очереди реконструкции музейного комплекса.

Представители предприятий ТМК – лауреаты V Национальной премии "Корпоративный музей"(2023)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Основная цель премии, генеральный партнером которой выступает ТМК, – формирование и развитие интереса общественности к промышленному и научно-просветительскому потенциалу России.

Теги: Трубная металлургическая компания, Корпоративный музей, премия


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