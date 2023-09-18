Девушка, упавшая на рельсы в метро Екатеринбурга – в тяжелом состоянии

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали о состоянии девушки, упавшей на рельсы в метро Екатеринбурга.

Все случилось сегодня утром на станции "Проспект Космонавтов". На рельсы упала девушка. По словам очевидцев, ее забрала машина реанимации, она была вся в крови.

Как сообщили Накануне.RU в областном Минздраве, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

"С сочетанными травмами она доставлена в городскую больницу №36", - рассказали в ведомстве.

Напомним, по данным мэрии Екатеринбурга, движение метрополитена уже полностью восстановлено и все станции открыты для пассажиров.