18 Сентября 2023
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Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Этот конфликт не закончится парадом в Москве или парадом в Киеве - Буданов

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что российские власти не примут условия мирного соглашения, которое предлагает Киев. В интервью The Economist он заявил, что "в**** была константой для России на протяжении всей ее истории".

Но при этом он также отрицает возможность даже дискуссии о прекращении огня без выполнения условий Киева.

"Мы понимаем, что не закончим в**** парадом победы в Москве. Но Москва не должна надеяться провести такой парад когда-нибудь в Киеве", - заявил Буданов.

Он также отметил, что в текущем противостоянии Киев в значительной мере зависит от внешних условий и других государств, Москва – только сама от себя.

Теги: кирилл буданов, конфликт, всу, москва, киев


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