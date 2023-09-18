На Среднем Урале трех детей доставили в больницу после ДТП с лосем

На Среднем Урале выясняют обстоятельства ДТП с участием дикого животного. В результате погиб лось и пострадали трое детей.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, все случилось на 59-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги: водитель "Фиат Дукато" сбил дикое животное – лося. В результате ДТП трое несовершеннолетних пассажиров были доставлены в ДГКБ №9, где после осмотра медиков их отпустили домой. А вот сбитое животное погибло.

Автоинспекторы установили, что дети перевозились с нарушением правил дорожного движения – они не были пристегнуты ремнями безопасности и ехали без детских автокресел. Водитель уже привлечен к административной ответственности.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента.