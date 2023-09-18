В Уральском ГУ Банка России сменилось руководство

Уральское главное управление Банка России обзавелось новым руководством. Начиная с 18 сентября, кресло главы займет Марина Мясникова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского отделения банка.

Напомним, что предыдущий руководитель Уральского ГУ Рустэм Марданов покинул свой пост, чтобы с мая возглавить ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Марина Мясникова ранее возглавляла отделение Самара Волго-Вятского главного управления Банка России. До этого она окончила Самарский экономический институт, прошла обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ и более 30 лет посвятила работе в Банке России. При этом большую часть времени она занимала руководящие должности в территориальном подразделении Банка России в Самаре.