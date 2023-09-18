В Турции может появиться седьмой завод Tesla

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в Нью-Йорке с бизнесменом и владельцем компании Tesla Илоном Маском. Глава государства предложил собеседнику построить седьмой завод Tesla в республике.

Эрдоган также заявил о возможности сотрудничества Турции со SpaceX в рамках реализации космической программы, пишут "Ведомости". Кроме того, турецкий лидер пригласил Маска на фестиваль авиации, космоса и технологий Teknofest, который пройдет в Измире.

Отметим, ранее стало известно о "замечательном разговоре" Илона маска с президентом России Владимиром Путиным.