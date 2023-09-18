Движение в метро Екатеринбурга восстановили после падения девушки на рельсы

В понедельник утром в метро Екатеринбурга остановилось движение поездов. Причиной стало падение человека на рельсы.

Как сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург", все случилось на станции "Проспект Космонавтов": на рельсы упала девушка.

"Ее забрала машина реанимации. Она была вся в крови", - рассказали очевидцы.

По их данным, пострадавшая осталась жива.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга Накануне.RU сообщили, что движение метрополитена было полностью восстановлено в 9:15.

"Все станции открыты для пассажиров", - уточнили в мэрии.