Движение в метро Екатеринбурга восстановили после падения девушки на рельсы
В понедельник утром в метро Екатеринбурга остановилось движение поездов. Причиной стало падение человека на рельсы.
Как сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург", все случилось на станции "Проспект Космонавтов": на рельсы упала девушка.
"Ее забрала машина реанимации. Она была вся в крови", - рассказали очевидцы.
По их данным, пострадавшая осталась жива.
В пресс-службе администрации Екатеринбурга Накануне.RU сообщили, что движение метрополитена было полностью восстановлено в 9:15.
"Все станции открыты для пассажиров", - уточнили в мэрии.