В России хотят ввести госрегулирование разведения животных на продажу

В России может быть введено государственное регулирование разведения животных на продажу.

Прежде всего, речь идет о собаках и кошках. Об этом говорится в проекте закона, автором которого выступил депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, необходимо бороться с "квартирными питомниками" и недобросовестными заводчиками-"разведенцами". Зоозащитники и владельцы питомников поддерживают инициативу парламентария, отмечая, что справиться с теневым рынком домашних животных будет непросто даже при законодательном регулировании.

Депутат напоминает про поручение главы государства регламентировать деятельности по содержанию и разведению домашних и диких животных. Поручение было дано 15 мая 2021 года, ответственным за его реализацию назначили Минприроды, однако оно до сих пор не выполнено.

Как отмечает Бурматов, отсутствие государственного контроля в этой области "приводит к жестокому обращению с животными, эпидемиям заболеваний, передающихся, в том числе человеку, и деструктивным последствиям для потомства в целом", сообщает "Коммерсант".