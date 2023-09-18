СМИ: суд впервые признал военнослужащую виновной в уклонении от мобилизации

Гарнизонный военный суд Владикавказа впервые признал военнослужащую женщину виновной в уклонении от мобилизации.

Судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда оставила в силе приговор ефрейтору Мадине Кабалоевой. Обвинения предъявлены за неявку на службу без уважительных причин в период мобилизации. Женщине погрозит от семи до десяти лет заключения.

При этом еще до заведения уголовного дела Кабалоева обратилась в медицинскую роту своей войсковой части, где получила рекомендацию о временном освобождении от военной службы по причине беременности, а также наличия ребенка 2018 года рождения. Однако сам факт неявки к руководству воинской части повлек за собой уголовное преследование.

В суде женщина признала факт неявки к командованию, обосновав это наличием медсправки, якобы дающей ей временное освобождение от службы.

Военный прокурор не принял эти доводы, попросив вынести ефрейтору обвинительный приговор.

Суд первой инстанции согласился с прокурором, назначив ефрейтору шесть лет колонии общего режима. Но поскольку подсудимая имеет несовершеннолетнего ребенка, исполнение ею наказания было отложено до 2032 года.

Адвокат Каболаевой Роман Рабаданов заявил, что будет обжаловать приговор в Южном окружном военном суде, сообщает "Коммерсант".