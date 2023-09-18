18 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Почти во всех регионах России ожидается аномально теплая погода

Почти на всей территории России в течение недели прогнозируется температура выше нормы на 2-6 градусов.

Как заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, под исключения попадут регионы Дальнего Востока. Речь идет о Якутии, где температурный фон будет ниже нормы. Кроме того, в конце недели температура понизится и в Приморском крае, однако до нормальных значений.

Синоптик указал, что в центре европейской части температура будет на 5-6 градусов выше нормы, на юге и Урале - на 2 градуса, в Поволжье и Сибири - на 2-4 градуса выше нормальных значений.

В регионах Черноземья воздух будет прогреваться до 22-26 градусов, Поволжья - до 22-28 градусов, юга - до 25-28 градусов тепла, сообщает ТАСС.

Теги: погода, Гидрометцентр


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