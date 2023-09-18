18 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Молодым россиянам предложили выдавать "дальневосточную ипотеку"

Работающих граждан России до 36 лет могут включить в программу "Дальневосточная ипотека", которая предлагает жилье под 2%.

Возможность ее расширения готов рассмотреть "ДОМ.РФ", следует из письма госкомпании в Госдуму РФ. В настоящее время такие кредиты выдаются молодым семьям или одиноким родителям до 36 лет. Главная цель инициативы — привлечение и удержание молодого населения в Дальневосточном федеральном округе, поэтому предложение соответствует концепции программы.

Как заявила первый зампредседатель комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, на имя которой и было направлено письмо от главы госкомпании "ДОМ.РФ" Виталия Мутко, необходимо расширять меры поддержки населения с предоставлением жилья. По ее словам, вопрос особенно актуален в отдаленных регионах, где не очень хорошо обстоят дела с демографической ситуацией. Пока у людей не будет крыши над головой, не будут создаваться и семьи, считает она.

Как считает управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов, на реализацию предложения потребуется выделять дополнительно 8–10 млрд руб. ежегодно без учета инфляции, сообщают "Известия".

На "Восточном экономическом форуме" глава государства Владимир Путин предложил увеличить лимиты по "Дальневосточной ипотеке" с 6 млн до 9 млн руб. Ранее программа кредитования под 2% была расширена на учителей и врачей без зависимости от возраста и семейного положения. По умолчанию такая ипотека доступна жителям региона в возрасте до 36 лет, состоящим в браке.

Теги: ипотека, жилье, недвижимость


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Ранее 12.09.2023 12:44 Мск Дальневосточная ипотека будет расширена

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