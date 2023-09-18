Условия погашения просроченных кредитов улучшат в России

В России гражданам улучшат условия погашения просроченных кредитов.

Им разрешат оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше неустоек банку. Соответствующие поправки к проекту закона, который вносит изменения в закон о потребительском кредите, ко второму чтению одобрили в кабмине РФ. В Минюсте подтвердили внесение этих положений, в Банке России их концептуально поддержали.

По словам экспертов, в настоящее время, прежде всего гасятся пени, из-за чего при недостаточном платеже штрафы на тело долга продолжают "набегать", и гражданин попадает в замкнутый круг. Предлагаемая мера должна улучшить жизнь заемщиков.

Против этого выступают финансовые организации, сообщают "Известия".

Напомним, спрос на потребительские кредиты в России подскочил после внепланового повышения ставки Центробанка РФ. В крупнейших кредитных учреждениях выдача займов увеличилась на 20–50%.