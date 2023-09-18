Гончаренко: Фигуристка Валиева раскрылась с новой стороны

18 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Спорт В России
Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

Гончаренко: Фигуристка Валиева раскрылась с новой стороны

Российская олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию Камила Валиева раскрылась с новой стороны в своих программах на контрольных прокатах сборной РФ.

Как заявила заслуженный тренер России Инна Гончаренко, Валиева показала короткую программу под музыку из кинофильма "50 оттенков серого", а в произвольной программе выступала в образе "Черной пантеры".

"Валиева меня потрясла в короткой программе, мы знаем ее как великую спортсменку, и, казалось бы, куда лучше, но она показывает новые программы, раскрывается с новой стороны. Меня очень порадовала Вероника Жилина, она не стала облегчать свою программу на прокатах. Видно, что она повзрослела в плане катания и выразительности", - отметила Гончаренко, сообщает ТАСС.

Ранее Валиева сообщила, что она довольна решением дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА, который не нашел ее вины или халатности в положительной допинг-пробе.

Теги: Гончаренко, Валиева, фигурное катание, спорт


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.01.2023 00:35 Мск Валиева: Довольна решением РУСАДА по своему допинг-делу
Ранее 14.11.2022 14:42 Мск Спортивный арбитраж зарегистрировал апелляцию WADA по делу фигуристки Валиевой

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети