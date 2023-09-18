Гончаренко: Фигуристка Валиева раскрылась с новой стороны

Российская олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию Камила Валиева раскрылась с новой стороны в своих программах на контрольных прокатах сборной РФ.

Как заявила заслуженный тренер России Инна Гончаренко, Валиева показала короткую программу под музыку из кинофильма "50 оттенков серого", а в произвольной программе выступала в образе "Черной пантеры".

"Валиева меня потрясла в короткой программе, мы знаем ее как великую спортсменку, и, казалось бы, куда лучше, но она показывает новые программы, раскрывается с новой стороны. Меня очень порадовала Вероника Жилина, она не стала облегчать свою программу на прокатах. Видно, что она повзрослела в плане катания и выразительности", - отметила Гончаренко, сообщает ТАСС.

Ранее Валиева сообщила, что она довольна решением дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА, который не нашел ее вины или халатности в положительной допинг-пробе.