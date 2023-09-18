В России стартуют продажи лекарства в рассрочку

Интернет-портал "Сбер Еаптека" приступает к продаже лекарства в рассрочку в Сети.

Представитель сайта эту информацию подтвердил. По его словам, для развития этой инициативы будет запущен специальный сервис. Другие подробности неизвестны. Запуск нового сервиса связан с желанием "Сбер Еаптеки" занять пока свободную на рынке нишу.

В настоящее время аналогичную услугу предоставляют различные маркетплейсы, но она действует исключительно в отношении биологически активных добавок, а не лекарств. По словам экспертов, такой сервис будет пользоваться спросом, в том числе в связи с увеличением стоимости различных медицинских препаратов, сообщают "Ведомости".

Напомним, ассортимент импортных лекарств в российских аптеках за год сократился примерно на 20%, подсчитали в аналитической компании DSM Group. Сейчас россиянам доступны примерно 6,4 тыс. иностранных препаратов.