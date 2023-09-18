18 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Белая медведица Айна умерла в зоопарке Екатеринбурга

В екатеринбургском зоопарке умерла белая медведица Айна.

Ей было 26 лет, сообщает пресс-служба администрации города. Отмечается, что у животного резко ухудшилось состояние здоровья. Говорить о точном диагнозе, в результате которого произошла смерть, можно будет после патологоанатомической экспертизы.

Айна родилась в пермском зоосаде от пожилой медведицы, она поселилась в Екатеринбурге в конце 90-х годов. На протяжении 20 лет Айна составляла пару белому медведю Умке, скончавшемуся в апреле 2021 года.

В 2022 году в зоопарке Екатеринбурга вместо Умки, по соседству с Айной, поселилась медведица из Москвы по кличке Хатанга, она была спасена с острова Большевик Красноярского края, сообщает РИА "Новости".

Теги: медведица, животные, зоопарк


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