СМИ: Рогозин может вновь получить официальную должность

Экс-гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин может вновь получить официальную должность.

Его кандидатуру рассматривают на место сенатора от Запорожской области. В таком случае нынешний сенатор Дмитрий Ворона может быть делегирован от заксобрания региона, поскольку он был в списках "Единой России" на выборах. Рогозин – фигура заметная, поэтому вполне может представлять регион в Совете Федерации, а затем "пойти на вырост".

Окончательно станет понятно, кто займет и какие посты в заксобрании и станет сенатором, 20-21 сентября. При этом Рогозин не единственная кандидатура, которая рассматривается на эту должность. Также на пост сенатора может быть выдвинут и член Общественной палаты России Владимир Рогов, он был третьим номером в списке "Единой России" на прошедших выборах в заксобрание, сообщают "Ведомости".

Ранее Рогозин заявил о необходимости проведения в России второй волны мобилизации.