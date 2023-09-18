В Сургутском районе при заключении контракта в армии единовременно можно получить 895 тысяч рублей

18 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Армия и ВПК Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

В Сургутском районе при заключении контракта в армии единовременно можно получить 895 тысяч рублей

В Сургутском районе ввели новую меру поддержки участников специальной военной операции. Заключив контракт в Сургутском районе, они дополнительно получат 150 тыс. руб.

Деньги на эти цели есть в бюджете муниципалитета. Идею поддержать военнослужащих высказали администрации Сургутского района представители Общественного совета. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой инициативу поддержал.

Андрей Трубецкой(2022)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

"Мы обратились к администрации Сургутского района с инициативой установить дополнительную меру социальной поддержки для наших земляков, которые идут от Сургутского района. Многих из них мы знаем лично, общаемся с их семьями, поэтому хочется поддержать наших контрактников, чтобы они спокойно исполняли свой долг, защищали Родину и были уверены, что здесь позаботятся об их близких. И мы очень рады, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой, администрация поддержали нашу инициативу", - сказала председатель Общественного совета Ирина Ковалева.

Поддержали инициативу общественников и районные депутаты. Администрация района разработала и отладила механизм предоставления выплат.

Баннер службы по контракту(2023)|Фото: Накануне.RU

"Мы не могли не поддержать эту инициативу. Мужчины, которые сейчас находятся на передовой, должны быть защищены, в том числе финансово. Денежные средства – не единственная мера поддержки, которую оказывает администрация. Помогаем на всех этапах заключения контракта – предоставляем, если есть запрос, юридическую помощь, помогаем быстро без проволочек собрать необходимый пакет документов, в том числе для получения выплат", - говорит первый заместитель главы Сургутского района Руслан Марценковский.

Таким образом, участники СВО при заключении контракта в Сургутском районе единовременно получат на руки 895 тыс. руб. В эту сумму входят единовременная выплата в 400 тыс. от Югры, 150 тыс. – выплата за каждые два месяца прохождения военной службы, причем первая выплата этой суммы – при заключении контракта, 195 тыс. – от Минобороны РФ и еще 150 тыс. – дополнительно от Сургутского района. Общая сумма всех выплат с ежемесячным довольствием может составит от 3,5 млн руб. в год. Подробнее об условиях можно узнать по телефонам (3462) 52-90-42, 8-996-357-03-98, 8-996-327-03-98.

Теги: Сургутский район, Андрей Трубецкой, служба по контракту, армия России


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети