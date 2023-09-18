В Сургутском районе при заключении контракта в армии единовременно можно получить 895 тысяч рублей

В Сургутском районе ввели новую меру поддержки участников специальной военной операции. Заключив контракт в Сургутском районе, они дополнительно получат 150 тыс. руб.

Деньги на эти цели есть в бюджете муниципалитета. Идею поддержать военнослужащих высказали администрации Сургутского района представители Общественного совета. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой инициативу поддержал.

"Мы обратились к администрации Сургутского района с инициативой установить дополнительную меру социальной поддержки для наших земляков, которые идут от Сургутского района. Многих из них мы знаем лично, общаемся с их семьями, поэтому хочется поддержать наших контрактников, чтобы они спокойно исполняли свой долг, защищали Родину и были уверены, что здесь позаботятся об их близких. И мы очень рады, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой, администрация поддержали нашу инициативу", - сказала председатель Общественного совета Ирина Ковалева.

Поддержали инициативу общественников и районные депутаты. Администрация района разработала и отладила механизм предоставления выплат.

"Мы не могли не поддержать эту инициативу. Мужчины, которые сейчас находятся на передовой, должны быть защищены, в том числе финансово. Денежные средства – не единственная мера поддержки, которую оказывает администрация. Помогаем на всех этапах заключения контракта – предоставляем, если есть запрос, юридическую помощь, помогаем быстро без проволочек собрать необходимый пакет документов, в том числе для получения выплат", - говорит первый заместитель главы Сургутского района Руслан Марценковский.

Таким образом, участники СВО при заключении контракта в Сургутском районе единовременно получат на руки 895 тыс. руб. В эту сумму входят единовременная выплата в 400 тыс. от Югры, 150 тыс. – выплата за каждые два месяца прохождения военной службы, причем первая выплата этой суммы – при заключении контракта, 195 тыс. – от Минобороны РФ и еще 150 тыс. – дополнительно от Сургутского района. Общая сумма всех выплат с ежемесячным довольствием может составит от 3,5 млн руб. в год. Подробнее об условиях можно узнать по телефонам (3462) 52-90-42, 8-996-357-03-98, 8-996-327-03-98.