В Каменске-Уральском двое десятилетних детей избили бутылкой сверстника

В Каменске-Уральском двое детей 10 лет напали на сверстника: повалили его на землю и ударили по голове стеклянной бутылкой. У мальчика сотрясение мозга, разбита голова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России.

Инцидент произошел вечером, 15 августа. Ребенок госпитализирован. Сообщается, что дети ранее нападали на других детей.

Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту организована проверка. Ситуацию взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.