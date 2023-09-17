18 Сентября 2023
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Политика
Фото: Виталий Созинов/ТАСС

Переход депутатов на отечественные авто обсудят с руководителями фракций

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что 18 сентября с руководителями фракций Госдумы будет обсуждаться решение обеспечения депутатов отечественными автомобилями.

"Завтра будем обсуждать с руководителями фракций решение обеспечения депутатов отечественными автомобилями", - приводят его слова РИА Новости.

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на российских же автомобилях. По мнению президента, это "будет поскромнее, чем раньше", но "ничего страшного, наоборот, даже хорошо".

"Министерства, ведомства, управление делами [президента] обратились с просьбой закупки [автомобилей] продолжить и сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", - заявил глава государства на встрече с промышленниками.

"Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей", - добавил Путин.

Теги: отечественные автомобили, депутаты, чиновники


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