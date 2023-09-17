18 Сентября 2023
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Фото: Администрация Сургута

Минобороны отчиталось о сбитых над Россией беспилотниках

Киевский режим предпринял очередную попытку совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Как сообщилиНакануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ, около 20.30 по московскому времени дежурными средствами ПВО сбиты два украинских беспилотника над юго-западной частью полуострова Крым. Еще один БПЛА самолетного типа уничтожен над Белгородской областью.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Отметим, что ранее появилась информация о перекрытии движения по Крымскому мосту.

Теги: Минобороны, беспилотник


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