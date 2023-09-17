В Госдуме предложили ужесточить ответственность за фейки о публичных лицах

После фейков о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова в Госдуме предложили ужесточить ответственность за спекуляции вокруг жизни и здоровья публичных лиц.

Такое заявление сделал депутат Госдумы Султан Хамзаев.

"Плохая тенденция: ЦИПСО и прочие украинские службы вбрасывают различные фейки, а в России без угрызения совести это обсуждают. Отдельным блогерам нужно прекращать лезть в частную жизнь и личное пространство публичных деятелей", приводит его слова РИА Новости.

Он назвал аморальным подобное поведение.

Ранее в проукраинских пабликах появилась информация, что Кадыров якобы был госпитализирован в ЦКБ в Москве.

Глава Чечни опроверг эти фейки, опубликовав видеозапись с прогулки.