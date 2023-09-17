В Качканаре подросток умер, надышавшись газом из баллончика

В Качканаре 15-летний подросток умер, надышавшись газом из баллончика, найденного за гаражами, сообщает SHOT.

Школьник вместе с 13-летними друзьями гулял рядом с гаражами. У одного из гаражей подростки нашли небольшой газовый баллончик, который обычно используют туристы для розжига костров. Старший начал вдыхать пары газа, ему стало плохо, он упал, потерял сознание.

Его приятели вызвали "скорую", но приехавшие медики лишь констатировали смерть.

По факту смерти подростка проверка.