17 Сентября 2023
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Фото: kremlin.ru

В Пхеньяне состоится заседание межправительственной комиссии РФ – КНДР

В ноябре, в Пхеньяне состоится заседание межправительственной комиссии РФ – КНДР. Об этом в своем telegram-канале заявил глава Минприроды Александр Козлов, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что это позволит странам укреплять добрососедские отношения.

Подводя итоги шестидневного визита Ким Чен Ына Козлов отметил, что за время его поездки обсуждалось многое. Среди ключевых тем: дополнительные поставки зерна, реанимация проекта "Хасан - Раджин", возобновление регулярного авиасообщения строительство моста через реку Туманная, проект которого обсуждали еще в 2018 году, но из-за пандемии переговоры были заморожены. Также обсуждалось повышение квоты для студентов и культурные обмены - труппу Мариинского театра уже пригласили на гастроли в КНДР.

Теги: КНДР, Россия, Ким Чен Ын, Пхеньян, заседание межправительственной комиссии


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