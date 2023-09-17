Глава Чечни опубликовал видео с прогулки после украинских фейков о своей болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео прогулки под дождем после заявления представителя ГУР Украины Андрея Юсова о том, что у глава Чечни якобы тяжело болеет, передает корреспондент Накануне.RU.

"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит", - написал Кадыров в своей публикации к записи.

Ранее в проукраинских пабликах появилась информация, что Кадыров якобы был госпитализирован в ЦКБ в Москве.