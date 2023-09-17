В Екатеринбурге в промзоне загорелись полимерные материалы

Сообщение о пожаре поступило в 13.48. Загорелись полимерные материалы, размещенные на открытой площадке по адресу Екатеринбург, Сибирский тракт, 14-й километр, промзона. Информации о пострадавших нет. В 14.29 огонь был локализован.

Площадь пожара составила 250 кв. м. Участие в тушении пожара приняли 18 человек и шесть единиц техники. Причины выясняются.