Хинштейн заявил, что перед блокировкой YouTube нужно создать отечественный аналог сервиса

В России пока нет адекватной и полноценной замены YouTube. Потому думать о блокировке этого сервиса преждевременно, заявил депутат Госдумы, руководитель комитета по информполитике Александр Хинштейн.

По словам парламентария, прежде необходимо решить проблему создания аналога YouTube, иначе "заложниками станут пользователи".

"На сегодняшний день, надо говорить честно, адекватной и полноценной замены у российских аналогов, к сожалению, пока нет. Слово "пока" здесь ключевое", - приводит слова Хинштейна РИА Новости.

Парламентарий отметил, что YouTube, как и в целом корпорация Google, занимает достаточно "субъективную и политически мотивированную позицию" по отношению к РФ.