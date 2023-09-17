Лавров прокомментировал планы США поставлять Украине дальнобойные снаряды с обедненным ураном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление США о намерениях поставить Украине дальнобойные снаряды с обедненным ураном.

Отвечая на вопрос программы "Москва. Кремль. Путин", глава дипломатического ведомства отметил, что у штатов "семь пятниц на неделе", и что они ведут войну против России. Лавров предположил, что такими заявлениями США "готовят общественность", подчеркнув при этом, что это не изменит "существа происходящего".

"А происходит то, что Украину подготовили, да и долгие годы готовили, чтобы ее руками и телами вести борьбу для нанесения России "стратегического поражения". Что бы они ни говорили, они управляют этой войной, поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные и данные со спутников. Они ведут против нас войну", - заявил Лавров.

6 сентября Пентагон сообщил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн. Помимо прочих вооружений и боеприпасов, в него включены снаряды калибра 120 мм с обедненным ураном для танков Abrams, которые США обещают вскоре передать Украине.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что кассетные боеприпасы, британские снаряды с обедненным ураном, переданные Киеву ранее, не помогли и не помогут изменить ход спецоперации.

"Англосаксонская политика сдерживания России перешла в стадию агонии… Все прошлые пакеты западной военной помощи по большей части пошли на лом", - отметил парламентарий.

Как заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, в США уверены, что в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном ВСУ станут применять их "ответственно".