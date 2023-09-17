В Приморье проводили Ким Чен Ына

Председатель Государственных дел КНДР, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выехал со станции Артем-Приморский-1 в Приморском крае в сторону границы, сообщает ТАСС.

На перроне его провожали рота почетного караула Восточного военного округа и военный оркестр штаба Тихоокеанского флота. Музыканты исполнили гимны России и КНДР, строевой марш авторства Дмитрия Перцева и гвардейский встречный марш. Поезд Ким Чен Ына направился в сторону пограничного пункта Хасан. Расстояние от станции Артем-Приморский-1 - около 250 км.

Напомним, глава КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. В Комсомольске-на-Амуре он побывал в инженерном центре и производственных цехах авиационного завода имени Юрия Гагарина – филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а также на площадке производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

Ким Чен Ын осмотрел самолет Superjet 100. Также ему продемонстрировал фигуры высшего пилотажа истребитель Су-35. На космодроме Восточный президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры.

В субботу Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Он побывал на аэродроме Кневичи, где ему представили самолеты стратегической и оперативно-тактической авиации ВКС РФ, ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И и российский дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214.

Во Владивостоке он посетил фрегат "Маршал Шапошников", ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером субботы лидер КНДР посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.