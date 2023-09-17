17 Сентября 2023
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Фото: kremlin.ru

Приморский край готов принимать студентов из КНДР в своих вузах и колледжах

Приморский край готов принимать студентов из КНДР в своих вузах и колледжах, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.

Он сообщил о намеченных путях совместной работы.

"Интересна программа обучения корейских студентов в наших вузах, а также обучение в наших колледжах, мы к этому готовы, это тоже одно из направлений нашего сотрудничества", - приводит издание слова главы региона.

Напомним, глава КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. В Комсомольске-на-Амуре он побывал в инженерном центре и производственных цехах авиационного завода имени Юрия Гагарина – филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а также на площадке производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

Ким Чен Ын осмотрел самолет Superjet 100. Также ему продемонстрировал фигуры высшего пилотажа истребитель Су-35. На космодроме Восточный президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры.

В субботу Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Он побывал на аэродроме Кневичи, где ему представили самолеты стратегической и оперативно-тактической авиации ВКС РФ, ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И и российский дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214.

Во Владивостоке он посетил фрегат "Маршал Шапошников", ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером субботы лидер КНДР посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.

Теги: КНДР, Ким Чен Ын, студенты


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Развитие сюжета:

Ранее 17.09.2023 12:14 Мск В Приморье проводили Ким Чен Ына

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