В Тульской области на территории логистического центра рухнул беспилотник

На территории Тульской области рухнул беспилотник, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного министерства территориальной безопасности.

Падение беспилотного летательного аппарата произошло на территории "Логистического центра №1" в Узловском районе. На место выехали все экстренные службы. Проводятся необходимые следственные действия.

Информации о пострадавших, а также о значительных повреждениях инфраструктуры нет. Причины происшествия устанавливаются.