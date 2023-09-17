Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию передал подарок Тихоокеанскому флоту

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита Приморье передал подарок Тихоокеанскому флоту, а сам получил подарки от министра обороны РФ Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией ВКС России Сергея Кобылаша, сообщают РИА Новости.

Подарок Тихоокеанскому флоту РФ северокорейский лидер сделал когда посещал его базу и поднимался на фрегат "Маршал Шапошников". Сообщается, что Ким Чен Ын высоко оценил боевой дух и героизм военнослужащих флота, которые "вносят большой вклад в обеспечение мира и безопасности". Также он оставил запись в книге почетных гостей корабля.

Какие именно подарки передал и получил Ким Чен Ын, не уточняется.

По данным издания "Подъем", Ким Чен Ыну подарили шапку-ушанку, шесть дронов-камикадзе, бронежилет и комплект одежды, позволяющий скрыться от тепловизора.

Напомним, ранее глава КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. В Комсомольске-на-Амуре он побывал в инженерном центре и производственных цехах авиационного завода имени Юрия Гагарина – филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а также на площадке производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

Ким Чен Ын осмотрел самолет Superjet 100. Также ему продемонстрировал фигуры высшего пилотажа истребитель Су-35. На космодроме Восточный президент России Владимир Путин провел с Ким Чен Ыном переговоры.

В субботу Ким Чен Ын прибыл в Приморье. Он побывал на аэродроме Кневичи, где ему представили самолеты стратегической и оперативно-тактической авиации ВКС РФ, ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И и российский дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214.

Во Владивостоке он посетил фрегат "Маршал Шапошников", ему продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером субботы лидер КНДР посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.