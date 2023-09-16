В Минздраве сочли эпидобстановку в России стабильной

В Минздраве России считают, что эпидобстановка в России в настоящее время стабильная, несмотря на рост заболеваемости ОРВИ, связанный в том числе с возвращением из отпусков и началом занятий в школах.

Исходя из эпидситуации в конкретных регионах – в случае роста заболеваемости – можно вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала, приводит "Интерфакс" слова помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Он добавил, что это обычная противоэпидемическая мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов. Также в регионах начата вакцинация от гриппа.