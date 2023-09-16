"Сюрреализм нарастает". В Госдуме отреагировали на требование мигрантов к Совбезу РФ улучшить условия питания

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина отреагировала на то, что "узбекская диаспора" попросила зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева улучшить условия питания мигрантов.

"Как следует из письма, мигрантам не хватает площадок для питания на рабочих местах. Что удобных мест для комфортного принятия пищи нашим гостям не хватает – плохо. Зато, как говорится, гостям "хватает наглости"", - написала Останина в своем telegram-канале.

Она напоминает, что дружба народов – не эксплуатация представителями одного народа представителей другого, однако почему-то в роли эксплуатируемых у нас постоянно оказываются русские по культуре (вне зависимости от биологической национальности) граждане России.

"Сначала русские бежали из того же Узбекистана, а теперь уже в своих городах должны, по мнению наших друзей, лишать работы соотечественников и, при этом, еще и обеспечивать "ценным специалистам" из солнечных республик максимальный комфорт. Ни разу не слышала, чтобы наши "обычные" рабочие требовали от Собвеза обеспечить им "пространство для первого, второго и компота". Что ж, сюрреализм нарастает. Как бы он не перерос во что-то очень нехорошее", - пишет Останина.

Напомним, общественная организация "Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве" предложила на законодательном уровне обязать работодателей обеспечивать трудовых мигрантов местами для питания. Об этом говорится в обращении на имя председателя партии "Единая Россия" Дмитрию Медведеву. В документе говорится о распространяемых в социальных сетях видео, на которых трудовые мигранты, работающие на строительных площадках, массово проводят обеденное время вне рабочего места. Как сказано в обращении, отсутствие мест для питания "создает неудобства как для трудовых мигрантов, так и для граждан Российской Федерации". Одной из причин обращения узбекской диаспоры мог стать ролик с участием человека в форме правоохранительных органов и обедающих на улице строителей, который предположительно сделан в Санкт-Петербурге. Человек в форме пинает ногами коробки с выпечкой, высыпая еду на землю.

Отметим, в последнее время мигранты регулярно попадают в России в криминальные хроники. Например, в июле 2023 г. в Екатеринбурге произошло два громких инцидента с участием приезжих. В первом случае иностранцы устроили дорожные разборки, очевидцами которых стали десятки человек. В итоге полиция установила всех участников потасовки, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Буквально через несколько дней после этого толпа мигрантов устроила массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда. Это происшествие привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина, который потребовал доклад по ситуации.

Ранее, в апреле 2023-го, около одного из домов Челябинска нашли тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением. В его убийстве подозревают 20-летнего местного жителя. По версии следствия, он в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, от которого подросток скончался. По информации СМИ, подозреваемый и подросток были знакомы между собой, у них произошел конфликт из-за оскорблений в соцсети. Предполагаемый преступник – уроженец Таджикистана, студент Уральского регионального колледжа. Как пишет Readovka, перед убийством несколько человек искали подростка в компьютерном клубе в здании ТРК, но его там не было. По словам друзей школьника, конфликт произошел в компьютерном клубе, в потом они "вышли на стрелку". Обвиняемый нанес подростку два удара ножом.