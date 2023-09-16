16 Сентября 2023
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Экономика Украина
Фото: Накануне.ru

В Киеве ожидали от Варшавы "не такой жесткой" позиции по зерну из Украины

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина полагает, что украинские власти не ожидали, что в сложившихся для них условиях с экспортом зерна риторика Польши будет настолько жесткой.

"Манипуляции и шантаж, связанный с экспортом украинского зерна, очень чувствительны, поскольку у нас фактически нет других инструментов обеспечения мира зерном, кроме как через границы ЕС. Поэтому, конечно, это для нас очень неожиданно, такая жесткая риторика польской стороны", - цитирует ТАСС Стефанишину.

Напомним, ранее власти Польши приняли решение о запрете ввоза украинского зерна с 15 сентября вне зависимости от позиции Еврокомиссии, которая предписала членам союза открыть свои границы для сырья из Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев обратится во Всемирную торговую организацию с жалобой на протекционизм со стороны Польши и потребует от нее компенсацию.

Ранее власти ряда восточноевропейских стран уже закрывали свои границы для украинского зерна, на фоне действия зерновой сделки и вывоза сырья морем это не было настолько критично для Киева. С приостановкой черноморской инициативы сухопутная дорога через ЕС стала единственным вариантом вывоза зерна.

Теги: Зерно, Украина, вывоз, Польша, Варшава


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.09.2023 16:22 Мск Польша закрывает границы для украинского зерна, Киев намерен жаловаться в ВТО

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