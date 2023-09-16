Польша запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил о том, что власти страны приняли решение с воскресенья, 17 сентября, запретить въезд в страну зарегистрированных в РФ автомобилей. По словам Каминьского, запрет означает, что ни один легковой автомобиль, зарегистрированный в России, не сможет въехать на польскую территорию.

"Запрет на российские грузовые автомобили действовал и ранее. Сейчас мы закрываем это дело. Никакой российский автомобиль в Польшу не въедет", - цитирует ТАСС министра.

Напомним, ранее аналогичные запреты ввели Эстония и Финляндия.