От правительства ФРГ потребовали отчет из-за ареста машин россиян

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт в конце августа направил от имени "АдГ" обращение в правительство страны, в котором попросил разъяснить ситуацию с арестом машин.

"Сначала я отправлял мелкие единичные запросы, но правительство присылало отписки. В конце месяца (августа) я отправил подробный запрос. Правительство, что было для меня неожиданностью, взяло паузу. Они пообещали до конца сентября подготовить ответ и, видимо, обратились за консультацией в Еврокомиссию", - сказал РБК Шмидт.

Речь идет о санкциях в отношении машин россиян.