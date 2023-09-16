Над Белгородской областью сбит беспилотник
Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа.
Он сбит над Белгородской областью.
Напомним, ночью пресечена атака украинских БПЛА на Калужскую и Тверскую области.
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Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа.
Он сбит над Белгородской областью.
Напомним, ночью пресечена атака украинских БПЛА на Калужскую и Тверскую области.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС