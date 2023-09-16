Глава Минцифры высказался о судьбе WhatsApp в России

Глава Минцифры Максут Шадаев высказался о судьбе в России мессенджера WhatsApp, который в последнее время подвергся критике со стороны власти.

"Уверен, что все будет хорошо", - сказал ТАСС Шадаев.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев допустил блокировку в России мессенджера WhatsApp. Причина – обновление, которое позволяет публиковать там новости, создавая профильные каналы. В своем telegram-канале политик написал, что превращение WhatsApp из средства общения обывателей в полноценное СМИ вызывает огромное и обоснованное беспокойство: информационная безопасность граждан РФ может быть поставлена под угрозу.

Ранее мессенджер WhatsApp запустил функцию каналов – аналогичных тем, что уже много лет есть в Telegram.