Эрдоган предложил России, Армении, Азербайджану и Турции встретиться из-за Карабаха

Турция предложила провести четырехстороннюю встречу на уровне лидеров Турции, России, Азербайджана и Армении.

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Идею встречи выдвинул президент Турции Реджеп Эрдоган. Темой разговора станет ситуация в Нагорном Карабахе, пишет ТАСС. Ответ пока не поступил.

Напомним, ранее выяснилось, что Азербайджан до сих пор рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца года. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев полагает, что власти страны призывают армянское политическое руководство сделать главный шаг – официально, своей подписью под мирным договором, зафиксировать признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион нашей республики, и обязаться воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны в будущем. Он уточнил: важно, чтобы Армения отказалась от политики финансирования сепаратизма в Азербайджане.