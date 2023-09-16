16 Сентября 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

Эрдоган предложил России, Армении, Азербайджану и Турции встретиться из-за Карабаха

Турция предложила провести четырехстороннюю встречу на уровне лидеров Турции, России, Азербайджана и Армении.
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Идею встречи выдвинул президент Турции Реджеп Эрдоган. Темой разговора станет ситуация в Нагорном Карабахе, пишет ТАСС. Ответ пока не поступил.

Напомним, ранее выяснилось, что Азербайджан до сих пор рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца года. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев полагает, что власти страны призывают армянское политическое руководство сделать главный шаг – официально, своей подписью под мирным договором, зафиксировать признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион нашей республики, и обязаться воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны в будущем. Он уточнил: важно, чтобы Армения отказалась от политики финансирования сепаратизма в Азербайджане.

Теги: Наргорный Карабах, Армения, Азербайджан, Турция, Россия, встреча


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