16 Сентября 2023
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Станция "Луна-25" прекратила свое существование

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Фото: Роскосмос

Борисов назвал причину крушения "Луны-25"

Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" разбилась из-за того, что акселерометры не включились и не передали информацию, необходимую для выключения двигателя.

"Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра, это тот прибор, который показывает об изменении скорости", - приводит РИА Новости слова главы "Роскосмоса" Юрия Борисова на пресс-конференции, который уточнил, что сбой вызвало невключение акселерометров.

Напомним, миссия провалилась в августе: аппарат разбился о лунную поверхность, так и не совершив прилунения.

Теги: "Луна-25", станция, Луна


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