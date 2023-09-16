Борисов назвал причину крушения "Луны-25"

Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" разбилась из-за того, что акселерометры не включились и не передали информацию, необходимую для выключения двигателя.

"Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра, это тот прибор, который показывает об изменении скорости", - приводит РИА Новости слова главы "Роскосмоса" Юрия Борисова на пресс-конференции, который уточнил, что сбой вызвало невключение акселерометров.

Напомним, миссия провалилась в августе: аппарат разбился о лунную поверхность, так и не совершив прилунения.