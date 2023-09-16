16 Сентября 2023
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Фото: Накануне.ru

Киргизия собралась предъявить Таджикистану территориальные претензии

Киргизия может предъявить Таджикистану территориальные претензии на основании обнаруженных юридических и исторических документов. По словам руководителя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева, несколько дней назад найдены новые документы, согласно которым, многие участки Киргизии перешли Таджикистану.

"Мы можем подтвердить это юридическими и историческими документами. Если Таджикистан не откажется от территориальных претензий, то мы можем предъявить свои территориальные претензии на основании этих документов", – цитируют "Ведомости" заявление Ташиева, добавившего, что у Киргизии "есть силы и возможности вернуть земли, которые перешли соседям десятки и сотни лет назад".

Напомним, ранее выяснилось, что Азербайджан до сих пор рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца года. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев полагает, что власти страны призывают армянское политическое руководство сделать главный шаг – официально, своей подписью под мирным договором, зафиксировать признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион нашей республики, и обязаться воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны в будущем. Он уточнил: важно, чтобы Армения отказалась от политики финансирования сепаратизма в Азербайджане.

Теги: Киргизия, Таджикистан, земли, претенщии


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