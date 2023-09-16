В Испании уничтожат 100 миллионов доз вакцины от коронавируса

В Испании утилизируют более 100 млн доз вакцины против коронавируса.

В стране в рамках новой кампании по вакцинации начнут использовать новые формулы препарата, адаптированные к вариантам коронавируса семейства XBB, пишут "Ведомости".

Отметим, в конце августа стало известно, что сверхсмертность в России в 2021 г. очень слабо зависела от факторов, которые поддаются учету. В частности, ни уровень ковид-вакцинации, ни самоизоляция, ни доля стариков значимо не повлияли на смертность. Об этом говорится в исследовании ученых МГУ, посвященном тому, почему в России потери женщин в ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) при рождении оказались больше, чем у мужчин.