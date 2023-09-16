Школьников России отправят в Северную Корею

Глава Приморского края Олег Кожемяко сообщил о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Приморье. На станции Артем – Приморье 1 ученики местной школы № 7 встретили гостя традиционным приветствием на корейском языке.

"Впереди – насыщенная программа визита. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности, перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха", - написал Кожемяко в своем telegram-канале.

Напомним, ранее глава КНДР Ким Чен Ын в Комсомольске-на-Амуре посетил инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Юрия Гагарина – филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".