У самолета "Ямала" в полете лопнуло стекло

Уральская транспортная прокуратура проверит, действительно ли у борта авиакомпании "Ямал" в полете лопнуло стекло.

Сотрудники прокуратуры нашли в сети публикацию под названием "У самолета авиакомпании "Ямал" в полете треснуло стекло". Из нее следует, что экипаж самолета SuperJet, летевшего из Надыма в Москву, доложил о подозрении на трещину в лобовом стекле и запросил снижения. Аварийную ситуацию не объявляли.

Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку ситуации.